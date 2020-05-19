Малый и средний бизнес в России могут освободить от проверок еще на год
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Проект общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики России предусматривает продление моратория на проверки предприятий малого и среднего бизнеса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
В проекте плана содержится пункт, согласно которому проверки могут быть отменены до конца 2021 года, заявил источник.
Он добавил, что в плане предусмотрены исключения для проверок по самым высоким категориям риска, установленные уже в действующем моратории.
В настоящее время мораторий на проверки для малых и средних предприятий действует до конца 2020 года.
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