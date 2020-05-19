Заседание министров ОПЕК+ назначено на 10 июня
В июне состоятся несколько заседаний ОПЕК, в том числе с министрами стран-участниц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в одной из делегаций.
Отмечается, что на 4 июня запланирована встреча экспертов ОПЕК с участием представителей стран ОПЕК+.
На следующий день должно состоятся заседание технического мониторингового комитета ОПЕК+ (JTC), который дает рекомендации и экспертную поддержку министерскому комитету ОПЕК+.
8 июня по плану должно быть заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), 9 июня встречу проведут министры стран ОПЕК, а 10 июня — министры стран ОПЕК+.
Все совещания пройдут в режиме видеоконференций.
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