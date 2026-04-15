«Страховая не согласует»: россиян с ДМС массово разводят на наличные в клиниках

В России распространяется явление, когда клиники завышают чеки в десять раз. Причем речь идет не о «просто дорогих» медицинских учреждениях, а именно о «разводе» граждан. Об этом «Газете.Ru» рассказала Галина Леонова, директор по личному страхованию брокера Mains.

Эксперт назвала главные маркеры клиники-«разводиловки».

«По звонку, наверное, такую клинику определить непросто. А вот при очном визите к врачу триггеры заметны сразу. И очень важно включать критическое мышление. Например, тревожный звонок, когда на ресепшене или в кабинете врача звучит вопрос: «Какая у вас страховая компания?» И вне зависимости от ответа пациента далее следует тяжелый вздох: «Ой, ну это очень плохая страховая компания. Они ничего не согласовывают и совсем ничего не оплачивают. У вас все ужасно». Скорее всего после этого последует рассказ о том, что в страховку ничего не входит, и клиника попытается получить наличные», — объяснила эксперт.

Самые опасные услуги с точки зрения завышения — это почти все скрининги.

«Любые скрининговые исследования, профилактические анализы (на витамины и т.д.), как правило, назначаются для оценки общего состояния или «на всякий случай». Такие назначения позволяют бесконечно «гонять» пациента по обследованиям, которые не имеют прямого отношения к заболеванию. Практический смысл в скрининге есть, когда пациент делает его регулярно и смотрит показатели в динамике. Само по себе первичное скрининговое исследование не улучшит состояние, чтобы оно принесло пользу, врач должен выдать первичную интерпретацию состояния пациента, подобрать терапию, а после осуществлять наблюдение в динамике», — заявила специалист.

Самая распространенная механика, жертвами которой становятся 90% пользователей ДМС, — убедить пациента оплатить услугу самостоятельно, уверяя, что страховая не согласует выплату.

«Доводы довольно просты: специалист убеждает, что услуга критически важна для пациента, а специалисты страховой могут этого не понять. У большинства пациентов в этот момент не включается критическое мышление: они не звонят в страховую, не пытаются проверить, а сразу оплачивают», — сказала она.

Леонова дала совет: как только услышите от врача фразу «страховая не согласует» или «страховая не оплатит», звоните в свою компанию и уточняйте, входит ли предлагаемая услуга в покрытие, а если нет, то поинтересуйтесь, по какой причине.

«Если же в страховой вам дадут положительный ответ, то важно сообщить о разговоре в клинике, чтобы с медицинским учреждением была проведена разъяснительная работа», — рекомендует эксперт.

По мнению Леоновой, в России на данный момент это очень распространено.

«Страховые компании пытаются сократить расходы, контролировать лечение так, чтобы оно было обосновано соответствующими диагнозами. Клиники, как и врачи, стремятся любыми способами заработать больше. Для этого есть разные направления, которые сложно ограничить рамками, например профилактика. А есть и откровенные ситуации, когда клиники формируют план по сбору наличных средств в обход ДМС», — рассказала специалист.

И касается это не только услуг.

«Сейчас очень распространена практика, с которой пока никто не может ничего сделать: клиники выводят хороших, популярных врачей за рамки ДМС. По ДМС вы к ним попасть не можете, только за наличный расчет. Вот так клиники собирают наличные деньги, потому что назначения в этой зоне не контролируются. Страховая же всегда будет смотреть правильность назначений. Рынок пытается выровнять ситуацию, но пока найти компромисс еще не удалось», — резюмировала она.

