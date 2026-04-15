На Украине могут ввести трудовую повинность

В большинстве областей Украины планируют ввести трудовую повинность. Об этом сообщил РИА Новости представитель силовых структур России.

Он уточнил, что речь идет о принудительных работах, на которые будут свозить граждан, освобожденных от мобилизации. По словам собеседника агентства, это могут быть сотрудники предприятий, не задействованные в оборонной сфере. В этом случае трудовая повинность будет осуществляться после согласования с работодателями.

Как отметил представитель силовых структур России, подобная практика уже применяется в Харьковской, Сумской, Одесской и Днепропетровской областях. В Киеве обсуждаются соответствующие меры.

Также собеседник агентства заявил, что сейчас к работам привлекают только в регионах фактического проживания, однако людей могут начать «мобилизовывать» и в других регионах.

14 апреля украинские СМИ сообщили, что в Киеве рассматривается вопрос о введении трудовой повинности населения для выполнения общественно-полезных работ. По их информации, к работам могут привлечь зарегистрированных безработных, студентов, самозанятых, а также пенсионеров младше 70 лет.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста. В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

Ранее сообщалось, что в Одессе введут трудовую повинность.