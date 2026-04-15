Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

Стало известно, сколько россиян считают ИИ своим коллегой

Shutterstock/FOTODOM

Для 38% опрошенных россиян искусственный интеллект стал хорошим помощником в работе, хотя они пока не готовы считать его «полноценным коллегой». 3% опрошенных уже воспринимают нейросети как полноправных участников команды. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

Самыми активными пользователями ИИ ожидаемо оказались россияне в возрасте 25–34 лет — среди них ИИ в работе используют 33%. Молодежь до 24 лет также активно осваивает технологии (30%). С увеличением возраста этот показатель снижается: среди сотрудников старше 45 лет нейросетями пользуются в среднем 20%.

В профессиональном плане ИИ ожидаемо лидирует там, где важна работа с информацией и креатив: в маркетинге, рекламе и PR (68%), масс-медиа (63%), информационных технологиях (59%). Напротив, в сферах производства, сервисного обслуживания, безопасности (по 55%) и транспорта (53%) ИИ пока внедряется медленнее из-за высокой доли физического труда.

Опрошенные отметили, что ИИ не заменяет человека, а помогает ему стать эффективнее. Около 12% респондентов уже зафиксировали рост конкурентоспособности своего бизнеса благодаря технологиям, а 11% заявили о появлении новых, более интересных задач и ролей. В возрастном разрезе позитивные изменения чаще всего видит молодежь: в группе 18–24 года каждый шестой (17%) отмечает рост эффективности, а 15% — трансформацию своего функционала в сторону появления более интересных задач. Региональными лидерами по увеличению продуктивности за счет искусственного интеллекта стали респонденты в Нижегородской области (22%), Воронежской области (19%) и в Пермском крае (16%). Новые задачи и роли благодаря ИИ чаще всего появляются у жителей Воронежской, Новосибирской областей и Москвы (по 15%).

В опросе приняли участие более 3 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько работы будет выполнять ИИ за россиян к 2027 году.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!