Стало известно, сколько россиян считают ИИ своим коллегой

Для 38% опрошенных россиян искусственный интеллект стал хорошим помощником в работе, хотя они пока не готовы считать его «полноценным коллегой». 3% опрошенных уже воспринимают нейросети как полноправных участников команды. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

Самыми активными пользователями ИИ ожидаемо оказались россияне в возрасте 25–34 лет — среди них ИИ в работе используют 33%. Молодежь до 24 лет также активно осваивает технологии (30%). С увеличением возраста этот показатель снижается: среди сотрудников старше 45 лет нейросетями пользуются в среднем 20%.

В профессиональном плане ИИ ожидаемо лидирует там, где важна работа с информацией и креатив: в маркетинге, рекламе и PR (68%), масс-медиа (63%), информационных технологиях (59%). Напротив, в сферах производства, сервисного обслуживания, безопасности (по 55%) и транспорта (53%) ИИ пока внедряется медленнее из-за высокой доли физического труда.

Опрошенные отметили, что ИИ не заменяет человека, а помогает ему стать эффективнее. Около 12% респондентов уже зафиксировали рост конкурентоспособности своего бизнеса благодаря технологиям, а 11% заявили о появлении новых, более интересных задач и ролей. В возрастном разрезе позитивные изменения чаще всего видит молодежь: в группе 18–24 года каждый шестой (17%) отмечает рост эффективности, а 15% — трансформацию своего функционала в сторону появления более интересных задач. Региональными лидерами по увеличению продуктивности за счет искусственного интеллекта стали респонденты в Нижегородской области (22%), Воронежской области (19%) и в Пермском крае (16%). Новые задачи и роли благодаря ИИ чаще всего появляются у жителей Воронежской, Новосибирской областей и Москвы (по 15%).

В опросе приняли участие более 3 тыс. россиян.

