На Казанском пороховом заводе произошел пожар. Пострадали два человека

Пожар возник в одном из производственных зданий Казанского порохового завода вечером 14 апреля. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий.
В ряде сообщений СМИ отмечалось, что пожару мог предшествовать взрыв, однако официального подтверждения этой информации нет.
В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что причина пожара носит техногенный характер. По некоторой информации, в момент происшествия на предприятии могли проводиться ремонтные работы, в том числе связанные с производственными коммуникациями.
Старейший в современной России пороховой завод, выпускает порох с 1788 года. Является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Предприятие специализируется на производстве порохов и метательных зарядов для различных видов вооружений, а также выпускает продукцию гражданского назначения.
«Технологический процесс на предприятии не остановлен», — отметили в пресс-службе главы региона.
По данным минздрава Татарстана, пострадали два человека. Они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу №7 Казани.
Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации — у нее ожоги и сопутствующие травмы.
Власти заявили, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).