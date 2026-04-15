На Казанском пороховом заводе произошел пожар. Пострадали два человека

На Казанском пороховом заводе произошел пожар, есть пострадавшие

На территории Казанского порохового завода произошел пожар. Возгорание сопровождалось частичным обрушением конструкций, пострадали два человека. Причины носили техногенный характер. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Пожар возник в одном из производственных зданий Казанского порохового завода вечером 14 апреля. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий.

В ряде сообщений СМИ отмечалось, что пожару мог предшествовать взрыв, однако официального подтверждения этой информации нет.

В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что причина пожара носит техногенный характер. По некоторой информации, в момент происшествия на предприятии могли проводиться ремонтные работы, в том числе связанные с производственными коммуникациями.

Казанский пороховой завод Старейший в современной России пороховой завод, выпускает порох с 1788 года. Является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Предприятие специализируется на производстве порохов и метательных зарядов для различных видов вооружений, а также выпускает продукцию гражданского назначения.

«Технологический процесс на предприятии не остановлен», — отметили в пресс-службе главы региона.

По данным минздрава Татарстана, пострадали два человека. Они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу №7 Казани.

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации — у нее ожоги и сопутствующие травмы.

Власти заявили, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).