В Кремле анонсировали визит Путина в Китай

Песков: готовится визит Путина в Китай, сроки объявят своевременно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита российского лидера Владимира Путина в Китай. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Визит в Китай готовится. Сроки объявим своевременно», — сказал Песков.

Возможный визит Путина в Китай может состояться практически сразу после запланированной поездки туда же президента США Дональда Трампа. Изначально Трамп выразил желание отправиться в Китай в конце марта, однако из-за затянувшейся войны в Иране Белый дом объявил о переносе визита на 14–15 мая. В Китае эту информацию не подтвердили.

До этого в Китае рассказали, как Путин «всколыхнул» весь Ближний Восток одним звонком. Как отмечается в материале, в стремительно меняющейся международной обстановке беседа двух лидеров «всколыхнула весь Ближний Восток». По оценке авторов, время для звонка было выбрано «идеально». Владимир Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию, сообщили китайские журналисты.

Ранее МИД России анонсировал визит Лаврова в Китай.

 
