«По легенде о спасении денег»: курьера мошенников задержали на Камчатке

Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Суд на Камчатке отправил под стражу 21-летнего жителя Вологды, который приехал в регион, чтобы забрать у местного предпринимателя крупную сумму денег для передачи мошенникам. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края в Telegram-канале.

«Суд заключил под стражу 21-летнего жителя Вологды. Органом следствия ему предъявлено обвинение в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — сообщили в надзорном ведомстве.

Предварительно, под психологическим натиском злоумышленников житель Камчатки несколько дней снимал наличные со счетов. Мошенники угрожали ему штрафами и санкциями, представляясь сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга, а также ФСБ. В итоге предприниматель принял решение выполнить условия злоумышленников.

Действуя под легендой «спасения» денег, житель Вологда прибыл к указанному злоумышленниками месту и забрал у предпринимателя из Елизова 32 млн 700 тыс. рублей, сообщает надзорное ведомство. После чего молодого человека задержали и отправили в СИЗО.

До этого в Оренбурге пенсионерка выбросила 3 млн рублей с балкона для мошенников. Неизвестные связались с пенсионеркой под видом силовиков. Звонивший заявил, что от ее имени уже оформлен кредит, а деньги якобы ушли на поддержку ВСУ. Чтобы «спасти» накопления, их срочно нужно было обналичить и передать курьеру для проверки.

Ранее в Краснодаре юноша лишился 16 млн рублей после звонка из «военкомата».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!