«По легенде о спасении денег»: курьера мошенников задержали на Камчатке

Суд на Камчатке отправил под стражу 21-летнего жителя Вологды, который приехал в регион, чтобы забрать у местного предпринимателя крупную сумму денег для передачи мошенникам. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края в Telegram-канале.

«Суд заключил под стражу 21-летнего жителя Вологды. Органом следствия ему предъявлено обвинение в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — сообщили в надзорном ведомстве.

Предварительно, под психологическим натиском злоумышленников житель Камчатки несколько дней снимал наличные со счетов. Мошенники угрожали ему штрафами и санкциями, представляясь сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга, а также ФСБ. В итоге предприниматель принял решение выполнить условия злоумышленников.

Действуя под легендой «спасения» денег, житель Вологда прибыл к указанному злоумышленниками месту и забрал у предпринимателя из Елизова 32 млн 700 тыс. рублей, сообщает надзорное ведомство. После чего молодого человека задержали и отправили в СИЗО.

