15 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

15 апреля свой профессиональный праздник отмечают специалисты по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил России. Во всем мире празднуют День экологических знаний и Международный день культуры. У православных верующих продолжается Светлая седмица после Пасхи. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 15 апреля

* День специалиста по радиоэлектронной борьбе

15 апреля в России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Вооруженных сил РФ. Подразделения РЭБ обеспечивают господствующее положение в радиоэфире, защищают системы управления войсками и оружием от помех противника и снижают эффективность применения его боевых средств.

Дата праздника выбрана в честь событий 15 апреля 1904 года, когда при обороне Порт-Артура русские войска впервые успешно применили радиопомехи, чтобы подавить связь японской эскадры и отразить атаки вражеских крейсеров.

Денис Абрамов/РИА Новости

* День экологических знаний

Идея праздника родилась в 1992 году в ходе Конференции ООН о проблемах окружающей среды в Рио-де-Жанейро. Несколько лет спустя День экологических знаний начали отмечать во всем мире, в том числе в России. Его проведением занимаются природоохранные организации, но традиционно к ним присоединяются учебные заведения. Они проводят просветительские акции, семинары, выставки и познавательные мероприятия для школьников и студентов.

* Международный день культуры

15 апреля 1935 года был принят пакт Рериха — первый в мире международный договор о защите культурного наследия, который установил приоритет охраны культурных ценностей перед военной необходимостью. Его автор, художник и гуманист Николай Рерих, видел в культуре мощную силу, способную объединить общество и прекратить войны.

Идею Рериха поддержали лучшие умы того времени — Альберт Эйнштейн, Герберт Уэллс, Ромен Роллан, Бернард Шоу, Томас Манн и другие. В 1998 году Международная лига защиты культуры выступила с инициативой учредить праздник, привязав его к дате подписания пакта.

«Знамя мира» — отличительный флаг Пакта Рериха для обозначения памятников и учреждений

* Всемирный день искусства

15 апреля, в день рождения знаменитого итальянского художника Леонардо да Винчи (1452–1519), в разных странах празднуют Всемирный день искусства. Праздник появился в 2019 году по инициативе ЮНЕСКО. В России в честь праздника в музеях и галереях проходят дни открытых дверей, выставки, презентации проектов и мастер-классы.

Что отмечают в разных странах 15 апреля

День влюбленных — Казахстан. Казахский «ответ Дню святого Валентина» — национальный День влюбленных. В стране вспоминают древнюю поэму о трагической любви Козы Корпеши и Баян Сулу, датированную XIII–XIV веком. Для молодых пар в праздник проходят конкурсы: юноши и девушки соревнуются в танцевальном мастерстве и чтении произведений о любви.

День Солнца — Северная Корея. В КНДР это один из важнейших государственных праздников, установленный в честь корейского революционера, бывшего руководителя страны и основателя правящей династии Ким Ир Сена. «Солнце нации» — его официальный титул. В этот день проходит возложение цветов к памятникам Ким Ир Сену, соревнования, фестивали, концерты.

Празднование дня Солнца в Северной Корее, 12 апреля 2018 года KCNA/Reuters

Национальный день аниме — США. Несмотря на то, что стиль аниме зародился в Японии, он очень полюбился жителям США. В стране начали организовывать фан-клубы поклонников жанра. По традиции 15 апреля фанаты собираются вместе, проводят косплей-мероприятия, устраивают тематические показы.

Религиозные праздники 15 апреля

* Среда Светлой седмицы

Продолжается Светлая седмица — неделя после наступления Пасхи. Хотя обычно в среду православные верующие придерживаются поста, сегодня в честь пасхальных торжеств он отменяется. В храмах продолжаются праздничные богослужения и крестные ходы. Всю Светлую седмицу Царские врата (двустворчатые двери напротив престола в алтаре) остаются открытыми.

В народе среду Светлой седмицы прозвали Хороводницей — это был веселый день: молодежь объединялась в группы и водила хороводы с песнями и танцами.

* День памяти преподобного Тита чудотворца

Тит чудотворец — христианский святой, живший в конце VIII — начале IX века. Он рано встал на путь служения Богу, отроком поступил в Студийский монастырь рядом с Константинополем. Монашеский подвиг он нес с чистым сердцем, любовью и смирением, чем снискал уважение монастырской братии. Со временем его рукоположили в сан пресвитера. Преподобный Тит также прославился как чудотворец.

Народные праздники и приметы 15 апреля

* Тит Ледолом

На Руси 15 апреля чтили память преподобного Тита чудотворца. В народе его прозвали «Ледолом». В это время реки и озера освобождались от ледяных оков. А значит, возвращалась водная навигация, а с нею и активная торговля.

В быту этот день звали бесхлебицей. Дело в том, что у крестьян заканчивались запасы зерна, и люди старались экономить, так как брать отложенное для посева зерно было строго запрещено. Поэтому в ходу были поговорки: «Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили», «У кого ничего, а у нас и пуще того».

Торговцы старались отпраздновать день Тита Ледолома шумно и весело, надеясь на хорошую прибыль в ближайший сезон. Они называли 15 апреля «барыш-день». В праздник проводили ярмарки, а часть прибыли обязательно направляли на пожертвования.

Именины 15 апреля

* Григорий;

* Поликарп;

* Тит.

Приметы: что можно и что нельзя делать 15 апреля

Приметы о погоде

Если льдины тяжелые и опускаются на дно — год будет сложным.

Если на реках сильное половодье — ждать богатого урожая трав.

Перепела раскричались — хорошо народятся хлеба.

Что можно делать 15 апреля

* Вытряхивать белье. На Руси было принято в этот день проветривать подушки, одеяла и постельное белье, чтобы изгнать из дома нечистую силу.

* Мыть полы. По поверьям, это могло привлечь благополучие.

* Вспахивать огород для будущих посадок.

* Гадать. Наши предки верили, что на Тита можно узнать, что приготовила судьба.

Что нельзя делать 15 апреля

* Плакать. Слезы могли притянуть более серьезную проблему.

* Кормить ворон. Их карканье может навлечь хворь.

* Выходить на лед. Есть риск провалиться.

* Заниматься тяжелым физическим трудом.

* Жаловаться на здоровье — можно заболеть еще сильнее.

Лунный календарь 15 апреля

Фаза Луны: убывающая Луна, 28-й лунный день.

Если верить астрологическим прогнозам, день благоприятен для начала новых дел и активной работы. Его лучше провести в движении. Но важно помнить о балансе: есть риск перетрудиться в первой половине дня и ощутить напряжение.

Астрологи не рекомендуют принимать важные решения, но если у вас есть какой-то денежный вопрос, который мучает вас уже несколько дней, можно попробовать его решить. День, согласно звездным раскладам, подходит для приобретения недвижимости. Кроме того, 15 апреля есть шанс получить деньги или нематериальные блага за бескорыстную помощь другим людям.

15 апреля родились люди под знаком Овна, которым управляет планета Марс. Представители знака могут демонстрировать уверенность в себе, вспыльчивость и решительность. Их стихия — огонь.

Какие исторические события произошли 15 апреля

* 1784 год — в Великобритании впервые поднялся в небо пилотируемый воздушный шар.

* 1874 год — в Париже прошла первая выставка непризнанных художников-импрессионистов — Клода Моне, Поля Ренуара, Поля Сезанна и других мастеров.

* 1891 год — американский изобретатель Томас Эдисон продемонстрировал кинетоскоп — машину движущегося изображения.

* 1912 год — в Атлантическом океане после столкновения с айсбергом затонул пароход «Титаник». В результате крушения погибло около 1,5 тыс. человек.

* 1927 год — в США прошел сильный ливень, спровоцировавший Великое наводнение на Миссисипи. Около 700 тысяч человек остались без крыши над головой.

* 1929 год — в СССР учредили пенсии по старости.

* 1942 год — в блокадном Ленинграде вновь запустили трамваи.

* 1951 год — в Лондоне Эриком Морли впервые проведен конкурс красоты формата «Мисс мира».

* 1955 год — в США открылся первый McDonald's.

* 1998 год — компания Intel изготовила последний кристалл для процессора класса Pentium.

* 1999 год — международная команда астрономов обнаружила большие планеты у звезды Ипсилон созвездия Андромеды.

* 2019 год — собор Парижской Богоматери в Париже охватил пожар: огонь уничтожил крышу и шпиль.

Дни рождения и юбилеи 15 апреля

* В 1452 году родился Леонардо да Винчи — итальянский художник, скульптор, архитектор.

* В 1684 году родилась Екатерина I — российская императрица.

* В 1886 году родился Николай Гумилев — русский поэт, прозаик.

* В 1894 году родился Никита Хрущев —первый секретарь ЦК КПСС, Герой Советского Союза.

* В 1908 году родился Михаил Шапиро — советский кинорежиссер и сценарист.

* В 1912 году родился Ким Ир Сен — первый глава северокорейского государства.

* В 1933 году родился Борис Стругацкий — советский писатель-фантаст.

* В 1938 году родилась Клаудия Кардинале — итальянская актриса кино и телевидения, представительница «золотого века кино», снимавшаяся с Аленом Делоном и Марчелло Мастроянни.

* В 1966 году родился Сергей Пускепалис — советский и российский актер, заслуженный артист РФ.

Кто скончался 15 апреля • В 1765 году скончался Михаил Ломоносов — ученый-естествоиспытатель, поэт.

• В 1861 году скончался Авраам Линкольн — 16-й президент США.

• В 1980 году скончался Жан Поль Сартр — французский писатель.

• В 1990 году скончалась Грета Гарбо — актриса кино.

Кто отмечает дни рождения

* 87 лет исполняется Ольге Волковой — советской и российской актрисе («В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Забытая мелодия для флейты»).

* 84 года исполняется Владимиру Досталю — кинорежиссеру, экс-директору киностудии «Мосфильм».

* 77 лет исполняется Алле Пугачевой — певице, композитору, народной артистке СССР.

* 67 лет исполняется Эмме Томпсон — английской актрисе, лауреату премий «Оскар» и «Золотой глобус», известной по ролям в фильмах «Разум и чувства», «Основные цвета», «Реальная любовь».

* 66 лет исполняется Филиппу — королю Бельгии.

* 54 года исполняется Алексею Потехину — основателю и бывшему участнику группы «Руки вверх!».

* 47 лет исполняется Люку Эвансу — британскому актеру, певцу.

* 43 года исполняется Илье Ковальчуку — российскому хоккеисту, воспитаннику московского «Спартака».

* 36 лет исполняется Эмме Уотсон — британской актрисе, звезде серии фильмов о Гарри Поттере.