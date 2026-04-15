Трамп: война в Иране еще не закончена, но близка к завершению

Annabelle Gordon/Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт между Штатами и Ираном близок к завершению, но еще не окончен. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я думаю, что он близок к завершению», — сказал Трамп .

Однако, по словам президента, США «еще не закончили»: «Посмотрим, что произойдет. Я думаю, они очень хотят заключить сделку».

До этого журналистка Fox News Мария Бартиромо, которая брала интервью у американского президента, заявила, что на ее вопрос, завершена ли война в Иране, глава Белого дома ответил утвердительно.

11 апреля прошли переговоры США и Исламской Республики при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Штаты «четко обозначили» свои «красные линии», однако Тегеран не согласился на условия Вашингтона.

В марте президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.

 
