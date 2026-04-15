В Ростовской области отразили налет украинских беспилотников

Губернатор Ростовской области Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов ВСУ
Shutterstock

Минувшей ночью российские военные отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны были уничтожены в городе Каменске-Шахтинском.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал чиновник.

Он добавил, что беспилотная опасность в области сохраняется.

14 апреля дроны ВСУ ударили по Ельцу. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, в результате ударов пострадали пять человек.

Также атаке БПЛА подверглось село Долгоруково. В одном из жилых домов произошел пожар, который оперативно потушили, никто не пострадал.

В период с 20:00 мск 13 апреля до 7:00 мск 14 апреля силы ПВО уничтожили 97 украинских дронов самолетного типа. Беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями. Кроме того, БПЛА были ликвидированы в республике Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.

 
