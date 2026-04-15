Связывал и насиловал: 19-летний зоофил из Афганистана задержан во Франции

Зоофил из Афганистана был задержан на месте за насилие на французской ферме

Во Франции задержали юношу по подозрению в сексуальном насилии над животными. Об этом пишет Daily Star.

В департаменте Буш-дю-Рон владельцы мелкого рогатого скота коммуны Ле-Пен-Мирабо начали замечать, что некоторые животные находятся в тревожном состоянии. Одна из фермеров обнаружила своих коз со связанными конечностями.

«Владелица скота заметила веревку на ногах у одной из самок. Сначала женщина подумала, что кто-то попытался украсть животное, но оно смогло сбежать. Позже она обнаружила идентичные веревки и на других козах. Помимо этого у животных были ужасные травмы», — сообщает издание.

Под подозрение попал юноша афганского происхождения. Обнаружить его помогли фотоловушки, установленные на пастбищах.

«Долгое время злоумышленник не появлялся, однако в один из дней он все же засветился на камере. Женщина вызвала полицию, взяла собак и направилась к вольеру. 19-летнего молодого человека задержали на месте», — пишут журналисты.

В итоге задержанному инкриминируют жестокое обращение и сексуальное насилие над домашними животными. За это юноше грозит до 3 лет тюрьмы, а также штраф €45 тыс. (около 4 млн руб.) и пожизненный запрет на владение скотом.

