Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Автомобили

Скорая помощь провалилась во дворе российского многоквартирного дома

Кадр видео: Telegram-канал «Amur Mash»

В Хабаровском крае автомобиль скорой помощи провалился в глубокую яму во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Медицинская бригада прибыла на срочные роды в село Заозерное. Рядом с колодцем возле многоквартирного дома скорая помощь застряла колесом в смеси асфальта, воды и грязи. Ее пришлось вытаскивать из грунта с помощью УАЗа соседей. Пациентку удалось доставить в больницу, где она родила.

Местные жители не раз жаловались властям на состояние двора на улице Петра Черкасова, но те перенаправляли жалобы в управляющую компанию, реакции от которой нет уже несколько недель. Люди опасаются, что яма станет больше, что может привести к тяжелым последствиям.

1 апреля стало известно, что автомобиль с человеком внутри провалился в бездонную яму в центре Челябинске.

30 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль провалился под землю на проезжей части.

Ранее жители Первоуральска сами отремонтировали дорогу после многолетних отказов властей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!