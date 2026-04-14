Кулич и секс-игрушка: СК возбудил дело на 20-летнюю тиктокершу за пост о Пасхе

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении жительницы Мурино из-за поста в Telegram. По данным СМИ, речь идет о 20-летней Татьяне, которая выложила в своем канале поздравление с Пасхой. К публикации девушка прикрепила фото, на котором на столе рядом стоят кулич и секс-игрушка. Это уже второе похожее дело за два дня — ранее в Москве задержали 27-летнюю сотрудницу бара, которая сняла на видео, как делает кальян на куличе, и выложила это в соцсети.

Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении жительницы Мурино (Ленинградская область).

По данным СК, девушка разместила в мессенджере фотографию с оскорбительным изображением.

«Установлена личность подозреваемой, принимаются меры к ее задержанию, после чего ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — добавили в ведомстве.

Как сообщает РЕН ТВ, речь идет о 20-летней Татьяне, которая ранее опубликовала в своем Telegram-канале поздравление с Пасхой. К посту девушка прикрепила фото кулича, который стоял на столе рядом с секс-игрушкой.

Издание «Осторожно, новости» отмечало, что на публикацию обратил внимание блогер Владислав Поздняков, после чего Татьяна удалила пост и извинилась.

«Я сама крещеная и не вкладывала ни капли негатива в выложенный мною пост, не хотела кого-либо этим задеть, оскорбить или осквернить религию. Впредь обещаю больше никогда не повторять подобные действия. <...> У меня разрывается телефон, я не выдержу всего этого», — написала она и закрыла канал.

По данным «Mash на Мойке», Татьяна приехала в Санкт-Петербург из маленького города в Республике Хакасия. В прошлом году она работала кассиром в магазине и параллельно развивала свои соцсети, в частности TikTok. Там девушка рассказывала о своей жизни, жаловалась на покупателей и заявляла, что иногда ей хочется их избить . На платформе на нее были подписаны 37 тыс. человек.

Впоследствии Татьяну уволили одним днем. По ее словам, это произошло из-за роликов в TikTok. При этом девушка заявляла, что ее коллеги снимают похожие видео, однако под увольнение попала только она. Татьяна также говорила, что не хотела никого обидеть и никогда плохо не высказывалась ни у руководстве, ни о самой компании.

Кальян на куличе

Накануне СК возбудил дело в отношении 27-летней уроженки Саранска, которая сделала «кальян на куличе». По данным «Осторожно, новости», девушку зовут Ксения, в Москве она работает в баре Kisski.

Как и в случае с Татьяной, на ее пост, который за шесть часов набрал около тысячи просмотров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), обратил внимание Владислав Поздняков, а затем — СМИ. После звонка от журналистов девушка удалила публикацию и принесла извинения, однако Ксению все равно задержали.

В опубликованном МВД видео она заявила, что «не хотела задеть ничьи чувства и не хотела никого обидеть», и уточнила, что сделала это, не подумав.

Религиовед Роман Лункин, комментируя дело в отношении Ксении в беседе с газетой «Взгляд», подчеркнул, что поступок был не просто глупостью, а «неэтичным отношением к Воскресению Христову на грани богохульства». Об этом, по его словам, говорит подпись, которой девушка сопроводила видео. Ее слова о том, что «от такого» можно воскреснуть, вполне могут быть расценены как оскорбление религиозных чувств.

«Видео с кальяном на куличе было распространено довольно широко в публичном пространстве. И именно в контексте празднования Пасхи. Так что дело не в самом куличе», — добавил Лункин.