«ПСЖ» с Сафоновым в основном составе вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «Ливерпуль».
Французский «ПСЖ» обыграл английский «Ливерпуль» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Дубль во втором тайме оформил Усман Дембеле.

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел на поле в основном составе и отыграл матч без замен.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» (Мадрид) — «Бавария» (Мюнхен).

В первом матче парижане победили со счетом 2:0.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось о том, что в Лигу чемпионов хотят пригласить до пяти команд из США.

 
