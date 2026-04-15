Пьяный пассажир онанировал рядом с ребенком во время полета и получил пять лет колонии

Мужчина онанировал рядом с ребенком во время полета из Москвы на Сахалин. За это получил пять лет колонии, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«40-летний житель Оренбургской области изрядно перебрал и занялся непотребством прямо в салоне самолета — по соседству со спящим школьником. Это заметил другой пассажир, случился конфликт», — говорится в сообщении.

Впоследствии злоумышленнику предъявили обвинение в хулиганстве и покушении на действия сексуального характера.

После чего суд приговорил его к 5 годам колонии и штрафу в 400 тыс. рублей.

