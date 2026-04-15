Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

Назван фактор, повышающий риск развития побочных эффектов от лекарств

Врач Федькина: тревожность и страх могут повысить риск развития побочек от лекарств
Эффект ноцебо — это клиническая ситуация, при которой у человека возникают или усиливаются неприятные симптомы не из-за прямого вредного действия препарата или процедуры, а вследствие негативных ожиданий, страха, тревоги и настороженного восприятия лечения, рассказала «Газете.Ru» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Федькина.

«Ноцебо способен вызывать не только эмоциональный дискомфорт, но и реальные физические симптомы: боль, тошноту, головокружение, слабость, учащенное сердцебиение, нарушения сна. Подобные реакции в повседневной клинической практике встречаются регулярно, особенно у пациентов с хронической болью, высокой тревожностью, функциональными нарушениями, длительным лечением и выраженным страхом побочных эффектов. Для практической медицины это принципиально важно, потому что ноцебо может снижать переносимость терапии, ухудшать самочувствие и подрывать доверие к лечению даже тогда, когда оно подобрано правильно и работает по основному заболеванию», — отмечает Федькина.

Спровоцировать данный эффект могут предшествующий негативный опыт лечения, повышенная тревожность, склонность фиксироваться на телесных ощущениях, чтение пугающей информации, опыт знакомых и даже форма подачи информации на приеме у врача или в аптеке при покупке лекарства.

«Психоэмоциональное состояние играет ключевую роль: чем выше уровень тревоги и внутреннего напряжения, тем выше вероятность, что даже нейтральные ощущения будут интерпретированы как побочные реакции. Наша задача — честно объяснять возможные риски, но делать это спокойно, точно и без избыточно тревожных формулировок. Важно не только перечислить возможные реакции, но и обозначить их вероятность, обратимость и алгоритм действий. Именно врач формирует рамку, в которой пациент воспринимает лечение. Интонация, выбор слов, степень эмпатии, уверенность и ясность объяснений напрямую влияют на ожидания пациента. В клиническом смысле слово врача может либо снизить тревогу, либо, напротив, усилить настороженность и запустить ноцебо-реакцию», — сказала Федькина.

Ранее психологи отметили рост запросов на информационную детоксикацию из-за страха россиян перед негативными новостями.

 
Теперь вы знаете
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
