Назван фактор, повышающий риск развития побочных эффектов от лекарств

Эффект ноцебо — это клиническая ситуация, при которой у человека возникают или усиливаются неприятные симптомы не из-за прямого вредного действия препарата или процедуры, а вследствие негативных ожиданий, страха, тревоги и настороженного восприятия лечения, рассказала «Газете.Ru» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Федькина.

«Ноцебо способен вызывать не только эмоциональный дискомфорт, но и реальные физические симптомы: боль, тошноту, головокружение, слабость, учащенное сердцебиение, нарушения сна. Подобные реакции в повседневной клинической практике встречаются регулярно, особенно у пациентов с хронической болью, высокой тревожностью, функциональными нарушениями, длительным лечением и выраженным страхом побочных эффектов. Для практической медицины это принципиально важно, потому что ноцебо может снижать переносимость терапии, ухудшать самочувствие и подрывать доверие к лечению даже тогда, когда оно подобрано правильно и работает по основному заболеванию», — отмечает Федькина.

Спровоцировать данный эффект могут предшествующий негативный опыт лечения, повышенная тревожность, склонность фиксироваться на телесных ощущениях, чтение пугающей информации, опыт знакомых и даже форма подачи информации на приеме у врача или в аптеке при покупке лекарства.

«Психоэмоциональное состояние играет ключевую роль: чем выше уровень тревоги и внутреннего напряжения, тем выше вероятность, что даже нейтральные ощущения будут интерпретированы как побочные реакции. Наша задача — честно объяснять возможные риски, но делать это спокойно, точно и без избыточно тревожных формулировок. Важно не только перечислить возможные реакции, но и обозначить их вероятность, обратимость и алгоритм действий. Именно врач формирует рамку, в которой пациент воспринимает лечение. Интонация, выбор слов, степень эмпатии, уверенность и ясность объяснений напрямую влияют на ожидания пациента. В клиническом смысле слово врача может либо снизить тревогу, либо, напротив, усилить настороженность и запустить ноцебо-реакцию», — сказала Федькина.

Ранее психологи отметили рост запросов на информационную детоксикацию из-за страха россиян перед негативными новостями.