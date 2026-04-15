В России захотели ввести единую социальную карту для пенсионеров

В России необходимо ввести единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

По его словам, нововведение предоставит пожилым гражданам права на бесплатный проезд и льготы.

Представитель ОП отметил, что введение единой соцкарты, аналогичной картам для многодетных семей, будет эффективным шагом и важной поддержкой для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Он добавил, что такая инициатива значительно упростит логистику для пенсионеров в таких регионах, как Москва и Московская область, а также в приграничных районах, где есть много дач.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин попросил вице-премьера России Татьяну Голикову рассказать о планах правительства по улучшению финансовой обеспеченности пенсионеров.

Ранее экономист назвала условия получения пенсии для тех, кто ни дня не работал.