Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В России захотели ввести единую социальную карту для пенсионеров

Константин Михальчевский/РИА Новости

В России необходимо ввести единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

По его словам, нововведение предоставит пожилым гражданам права на бесплатный проезд и льготы.

Представитель ОП отметил, что введение единой соцкарты, аналогичной картам для многодетных семей, будет эффективным шагом и важной поддержкой для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Он добавил, что такая инициатива значительно упростит логистику для пенсионеров в таких регионах, как Москва и Московская область, а также в приграничных районах, где есть много дач.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин попросил вице-премьера России Татьяну Голикову рассказать о планах правительства по улучшению финансовой обеспеченности пенсионеров.

Ранее экономист назвала условия получения пенсии для тех, кто ни дня не работал.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!