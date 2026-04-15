Россиянам напомнили об опасности езды с почти пустым баком

Главный риск езды с почти пустым баком машины связан с работой топливного насоса. В большинстве современных автомобилей он охлаждается и смазывается самим топливом. Когда уровень бензина или дизеля очень низкий, то насос начинает работать в менее благоприятных условиях, и это ускоряет его износ, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе СберЛизинга.

«Также при низком уровне топлива в систему может попадать осадок со дна бака, особенно если автомобиль эксплуатируется давно. Разовая поездка с пустым баком не приведет к немедленной поломке автомобиля, но систематическая эксплуатация с минимальным запасом топлива увеличивает нагрузку на элементы топливной системы. Если автомобиль регулярно работает почти «всухую», то это может сократить ресурс насоса и фильтров. В дальнейшем ремонт топливной системы обходится значительно дороже, чем привычка заправляться своевременно», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что в дизельных автомобилях последствия могут быть более серьезными: попадание воздуха в систему способно привести к сложностям с запуском и дополнительным нагрузкам на топливную аппаратуру. В бензиновых моделях риски тоже есть, но тут чаще речь идет именно об ускоренном износе насоса и возможном засорении фильтров, добавили в СберЛизинге.

Там подчеркнули, что оптимально не опускать уровень бензина или дизеля ниже четверти бака — это снижает нагрузку на топливную систему и дает запас хода в непредвиденных ситуациях, например в пробках. С точки зрения финансов и технической надежности автомобиля регулярная заправка при снижении уровня до 25-30% является наиболее разумной стратегией, заключили в СберЛизинге.

