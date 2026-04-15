В России банки резко ускорили закрытие отделений

«Известия»: в России банки почти втрое ускорили закрытие отделений
В первом квартале 2026 года банки в России закрыли 483 отделения. Их число в стране достигло 21,87 тыс., сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные Центрального банка РФ.

По информации ЦБ, в первые три месяца прошлого года число отделений снизилось на 185, в 2024-м — на 70, а в 2023-м — на 41.

Как рассказал изданию основатель агентства по управлению рисками «Секвойя Групп» Максим Гмыря, нынешние цифры — это продолжение той трансформации, которая уже несколько лет идет на рынке.

«Это во многом связано с развитием цифровых сервисов: значительную часть услуг сегодня можно получить дистанционно, быстрее и с меньшими затратами. Параллельно растет давление на издержки — несмотря на хорошие финансовые результаты, траты банков увеличиваются, и оптимизация физической инфраструктуры становится очевидным шагом», — отметил эксперт.

До этого доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько заявил, что учет банками только официально подтвержденных доходов, без опоры на переводы от родственников, может заметно сузить круг потенциальных заемщиков в России.

Ранее в России кредитные долги и займы граждан впервые превысили 45 трлн рублей.

 
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
