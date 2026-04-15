В России банки резко ускорили закрытие отделений

В первом квартале 2026 года банки в России закрыли 483 отделения. Их число в стране достигло 21,87 тыс., сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные Центрального банка РФ.

По информации ЦБ, в первые три месяца прошлого года число отделений снизилось на 185, в 2024-м — на 70, а в 2023-м — на 41.

Как рассказал изданию основатель агентства по управлению рисками «Секвойя Групп» Максим Гмыря, нынешние цифры — это продолжение той трансформации, которая уже несколько лет идет на рынке.

«Это во многом связано с развитием цифровых сервисов: значительную часть услуг сегодня можно получить дистанционно, быстрее и с меньшими затратами. Параллельно растет давление на издержки — несмотря на хорошие финансовые результаты, траты банков увеличиваются, и оптимизация физической инфраструктуры становится очевидным шагом», — отметил эксперт.

