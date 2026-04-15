МВФ предупредил об угрозе беспрецедентного энергетического кризиса

Война США и Израиля с Ираном может вызвать беспрецедентный энергетический кризис. Об этом предупреждается в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.

По мнению главного экономиста МВФ Пьера-Оливье Гуринши, блокада Ормузского пролива и нанесенный серьезный ущерб критически важным производственным объектам региона, который имеет центральное значение для глобальных поставок нефти и газа, могут привести к энергетическому кризису беспрецедентных масштабов.

Главный экономист МВФ подчеркнул, что мировая экономика сталкивается с очередным сложным испытанием. Поэтому следует продолжать укреплять глобальное сотрудничество. Если будет проводиться правильная политика, в том числе быстрое прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива, ущерб мировой экономике от войны в Иране останется умеренным.

9 апреля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что высокие цены на нефть и газ сохранятся в долгосрочной перспективе.

Ранее цены на российскую нефть достигли 13-летнего максимума.