Россиян предупредили о новой волне мошенничества перед экзаменами

Киберэксперт Гончаров: мошенники атакуют родителей и репетиторов одновременно
dotshock/Shutterstock/FOTODOM

Тематика репетиторских услуг традиционно привлекает внимание мошенников тем, что в ней очень удачно сходятся и совпадают сразу несколько выгодных для них факторов. Это высокий сезонный спрос, особенно весной, перед экзаменами, рассказал «Газете.Ru» Николай Гончаров, директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision.

«Родители и школьники в этот период часто находятся в состоянии стресса и эмоционального давления из-за переживания за результаты экзаменов. К тому же можно сразу работать по двум направлениям: обманывать родителей и учеников, предлагая фейковые услуги, а также репетиторов под видом новых клиентов», — объяснил он.

Основная опасность в том, что все это маскируется под обычную бытовую ситуацию. Дополнительно есть спешка и готовность платить ради важной цели. В таких условиях мошенники чувствуют себя очень уверенно.

«Этой весной скорее мы видим уже знакомые схемы, подстроенные и доработанные под актуальный сезон и повестку. Это могут быть фейковые объявления о срочной подготовке, обещания гарантированного результата, доступа к закрытым материалам и ответам, особой помощи перед экзаменом, вредоносные ссылки якобы на оплату, на подключение к уроку, на регистрацию в сервисе, на подтверждение записи. Преподавателю и репетитору могут написать под видом нового клиента, пообещать оплату, а дальше прислать ссылку якобы для подтверждения перевода. Внешне это выглядит вполне обычно, но на деле при переходе открывается поддельная страница. Опасность здесь не только в потере денег. Под удар могут попасть персональные данные, доступ к почте, мессенджерам, банковским и государственным сервисам. Взломанный аккаунт может в дальнейшем использоваться уже для обмана других людей», — рассказал специалист.

Защита здесь довольно простая, но очень важная.

«Не надо принимать решения в спешке. Как только вас торопят — это повод остановиться. Нужно тщательно проверять, с кем вы общаетесь, не ограничиваться одной перепиской, смотреть профиль, отзывы, по возможности проводить короткий созвон. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам, особенно если речь идет об оплате, получении перевода или подключении к занятию. Не стоит переводить крупную сумму вперед незнакомому человеку. Намного безопаснее начать с одного занятия, посмотреть, как идет работа, и только потом договариваться дальше. Отдельно нужно помнить про детей. Если ученик сам ищет репетитора или ему кто-то пишет с предложением помощи, родители должны быть в курсе», — резюмировал эксперт.

Ранее были названы главные фразы мошенников в 2026 году.

 
