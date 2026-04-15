В МИД РФ сообщили о пострадавшей в ходе конфликта на Ближнем Востоке россиянке

МИД: одна россиянка пострадала за время эскалации между США, Израилем и Ираном

За время обострения конфликта на Ближнем Востоке пострадала одна россиянка. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

По его словам, речь идет об инциденте, который произошел в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«В результате инцидента со сбитым беспилотником в эмирате Абу-Даби пострадала проживающая в ОАЭ россиянка, которая самостоятельно обратилась за медицинской помощью», — сказал дипломат.

Он отметил, что состояние женщины опасений не вызывает.

Также Климов заявил, что официальной информации о других пострадавших гражданах РФ не поступало.

28 февраля министерство обороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. К атаке присоединились США: американские войска нанесли удары по целям с моря и воздуха. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции против Тегерана.

8 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. 11 апреля состоялись переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде, однако они не увенчались успехом.

В итоге США 13 апреля начали блокаду Ормузского пролива.

Новость дополняется.