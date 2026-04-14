Второй Орбан или сторонник Брюсселя: что говорят о новом премьере Венгрии?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться первых шагов нового правительства Венгрии, а не оценивать слова победившего на выборах лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра. Тот ранее сделал ряд заявлений, в том числе об отношениях с РФ и Украиной. В Совфеде отметили, что высказывания политика говорят о его прагматичности и здравом подходе к реалиям. Однако на Украине уже заявляют о том, что его позиция по российским энергоносителям может разрушить отношения Киева и Будапешта.

Глава победившей на выборах в венгерский парламент партии «Тиса» Петер Мадьяр делает много заявлений, однако нужно дождаться первых конкретных шагов нового правительства страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Давайте дождемся, когда будет сформировано новое правительство в Венгрии. Давайте дождемся первых конкретных шагов... А дальше будем уже ориентироваться по конкретным шагам нового правительства Венгрии», — отметил он.

Ранее Мадьяр после победы на парламентских выборах в Венгрии, которые прошли 12 апреля, сделал ряд заявлений, в том числе об отношениях с Россией и Украиной. Так, он сказал, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но отметил, что такие контакты не будут носить «дружеский» характер. При этом политик пообещал, что сделает все для диверсификации поставок энергоносителей, но не откажется от закупок нефти и газа из России.

В то же время будущий премьер-министр Венгрии подчеркнул, что не собирается представлять интересы Украины в диалоге с Москвой. Вместе с тем он сообщил, что Будапешт больше не будет использовать вето, чтобы блокировать кредит Украине, но также выступил против ускоренного вступления республики в Евросоюз .

«Если Украина проведет все переговоры, то в Венгрии состоится референдум о принятии Украины в ЕС, но я думаю, что этого не произойдет в ближайшем будущем и в следующие десять лет», — добавил политик.

Что о Мадьяре думают в России?

Российский сенатор Григорий Карасин, комментируя заявление лидера партии «Тиса», отметил, что слова Мадьяра «в целом» говорят о его прагматичности и здравом подходе к реалиям международной и европейской политики.

«Конечно в политике важны не столько заявления, сколько реальные дела, но, наверное, есть повод надеяться, что эта взвешенная линия будет выдерживаться и дальше, а Венгрия по-прежнему останется дисциплинирующим фактором в европейской политике. Особенно важно это на фоне стремления наиболее ретивых, включая [главу внешнеполитической службы ЕС Каю] Каллас, [главу Еврокомиссии Урсулу] фон дер Ляйен и [канцлера Германии Фридриха] Мерца сделать из Европы, как правильно выразились у нас в дипломатическом ведомстве, новый рейх», — написал он в своем Telegram-канале.

В то же время директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в беседе с «Лентой.ру» назвал будущего венгерского премьера политиком-симулякром, поскольку тот во многом подобен своему предшественнику — нынешнему главе правительства Виктору Орбану.

«Он долгое время был частью «Фидес» (партия Орбана. — «Газета.Ru»), его супругой была Юдит Варга — министр юстиции в правительстве Виктора Орбана. После развода он вышел из партии и возглавил «Тису». Фактически произошел удачный ребрендинг политика, который, на самом деле, идеологически остался близок Орбану», — пояснил Бондаренко.

Руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в разговоре с «Ведомостями» также подчеркнул, что Мадьяр победил на выборах потому, что его риторика не отличалась от риторики Орбана. Проигрыш нынешнего главы правительства, по его словам, был обусловлен общественной усталостью и бесконечным противостоянием с Брюсселем. Эксперт добавил, что Мадьяр сохранит преемственность в защите национальных интересов, но конфликтный стиль в отношениях с ЕС, которого придерживался Орбан, уйдет в прошлое.

Как к политику относятся в Европе и на Украине?

В Европе, впрочем, считают, что будущий венгерский премьер может стать даже большей проблемой для блока, чем его предшественник. Как отметил румынский евродепутат Георге Пиперя, позиция Мадьяра по вопросу Украины совсем не близка европейским политикам.

«Мне кажется, или этот Мадьяр — <…> орбанист? Новый шип в боку Урсулы фон дер Ляйен, даже болезненнее, чем сам Орбан? Неужели это был шах и мат Урсуле, который поставил Виктор?» — задался вопросом парламентарий.

На Украине к Мадьяру тоже отнеслись насторожено. Хоть президент страны Владимир Зеленский и поздравил политика с победой на выборах, в отношениях государств все еще остаются некоторые проблемы, которые могут стать камнем преткновения, пишет «Страна.ua».

«Весьма вероятный повод для новой напряженности между Киевом и Будапештом — намерение Мадьяра сохранить поставки российских энергоносителей. Евросоюз декларирует полный отказ от нефти и газа из России. Киев не только поддерживает этот курс, но еще и активно ему содействует. <…> Есть большие сомнения, что украинское руководство согласится при таких планах на возобновление работы трубопровода («Дружба». — «Газета.Ru») даже с целью наладить диалог с Мадьяром», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что между Будапештом и Киевом останутся и другие «горячие точки», которые могут помешать налаживанию диалога. В том числе вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

«Перезагрузка отношений станет непростым делом даже с учетом ухода Орбана», — подчеркнула «Страна.ua».