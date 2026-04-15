В Польше возмутились после инцидента во Львове

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X подвергла резкой критике власти республики за игнорирование ситуации с польской компании, которую обманули власти Львова.

Она заявила, что компания Control Process «была вышвырнута» из инвестиционного проекта в этом городе. При этом фирма выполнила 95% работ за 35 млн евро, отметила политик.

«Ситуация настолько невероятно позорная, что на язык просятся самые резкие слова. Польская компания Control Process реализовала почти весь проект и выиграла 7 арбитражей против города Львов, а несмотря на это украинцы разорвали контракт и не выплатили деньги!» — написала парламентарий.

Она отметила, что польские власти вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшей организации, «молчат и оставляют ее на произвол судьбы».

