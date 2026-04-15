Хворост и маковник в России будут печь по новым стандартам

Минпромторг: хворост и маковник в России будут печь по новым ГОСТам
Кондитерские изделия хворост и маковник получили рекомендации по приготовлению, которые содержатся в проекте первого ГОСТа русской кухни, говорится в документе, опубликованном на сайте Минпромторга России.

«Тесто для хвороста готовят из пшеничной муки, растительного масла и сахарной пудры. Получившееся тесто раскатывают и нарезают в виде фигурок или полосок, а затем жарят до хрустящего состояния во фритюре. При подаче хворост посыпают сахарной пудрой», — говорится в документе.

Кроме того, дается определение маковнику. По ГОСТу — это продукт, изготовленный из маковых семян, которые увариваются с медом, после чего формируются в небольшие лепешки или пластинки. Вместо чистого меда при производстве допускается использование смеси меда и сахарного сиропа.

До этого сообщалось, что Росстандарт планирует в текущем году разработать стандарты на хлебобулочные изделия, в том числе на пироги, пирожки и слойки.

1 апреля эксперт Тимофей Садырин рассказал, что изготовленные по ГОСТу продукты будут дороже в любом случае. Также он отметил, что актуализация ГОСТов связана с курсом правительства России на стандартизацию рынка в соответствии с межгосударственными нормами, а также с заботой о здоровье населения.

Ранее в России объяснили «эпидемию» ГОСТов.

 
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

