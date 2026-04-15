Россиянам рассказали, когда прыщи говорят о серьезных проблемах со здоровьем

Врач Эллинский: прыщи могут указывать на инсулинорезистентность
Если прыщи не проходят полностью, а постоянно возвращаются, то это может говорить об инсулинорезистентности, а также других проблемах со здоровьем, — например, дефиците нутриентов и нарушении хронобиологических ритмов, рассказал «Газете.Ru» врач-дерматолог, венеролог, миколог, трихолог Дмитрий Эллинский.

«Воспаление на коже развивается по кругу: кожа вырабатывает слишком много (часто некачественного) сала, поры легче закупориваются, внутри желез запускается воспаление, а затем появляются новые высыпания. При этом проблема не только в «грязной коже» или плохом уходе: важную роль играют: дефициты микро- и макронутриентов, хроническое низкоинтенсивное воспаление (самый частый пример — инсулинорезистентность), гормональные колебания или нарушение хронобиологических ритмов», — объяснил врач.

Для чистой кожи необходимо искать свой набор причин. Лучший результат обычно дает не «волшебный крем», а персональная схема: образ жизни, питание, индивидуально подобранный наружный уход, лечение имеющихся высыпаний и контроль триггеров.

«У кого-то это инсулинорезистентность и влияние гормонов, у кого-то — стресс и питание, усиливающее воспаление, а иногда и сочетание сразу нескольких факторов. Установить точные причины постоянных воспалений поможет только врач, например, он может назначить анализ Food Xplorer на специфические антитела к 286 пищевым продуктам. Почти у каждого моего пациента с хроническими проблемами кожи есть такое состояние, как «дырявый кишечник». Это ситуация, когда на фоне нарушений и воспаления проницаемость кишечника избыточна и часть веществ попадают в кровь и вызывают иммунный ответ. Именно этот ответ — IgG к определенным продуктам и показывает анализ. Если мы по результатам анализа убираем из рациона эти продукты, то воспалительный потенциал для обострения акне снижается и это помогает нашей общей терапии для приведения человека в длительную ремиссию при соблюдении рекомендаций», — заключил врач.

