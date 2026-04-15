Стало известно, когда ключевая ставка снизится до 10%

Базовый уровень ключевой ставки к 2027 году составит около 10% годовых, спрогнозировала для «Газеты.Ru» экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Это соответствует логике, которую сейчас транслирует Банк России: постепенное снижение при условии устойчивого замедления инфляции до цели вблизи 4%. Уже сейчас регулятор прямо говорит о сценарии снижения ставки в 2026–2027 годах, но без резких шагов. Важно понимать: ставка не «падает сама по себе» — она следует за инфляцией и инфляционными ожиданиями. Поэтому уровень около 9% выглядит сбалансированным — это все еще достаточно жесткая политика, но уже не перегревающая экономику. Снижение до однозначных значений возможно только при выполнении двух условий: устойчивая инфляция около 4% и снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — отметила Кузнецова.

По ее словам, пока именно ожидания остаются ключевым ограничением. По мнению Кузнецовой, чтобы снижение ключевой ставки ускорилось, должны быть более быстрое охлаждение спроса, падение инфляционных ожиданий, стабильный курс рубля. Но по текущим материалам ЦБ видно обратное, подчеркнула экономист. Поэтому наиболее вероятный сценарий — медленное, ступенчатое снижение, а не резкий цикл смягчения, считает экономист.

Она сказала, что в случае стресс-сценария ключевая ставка к 2027 году составит 10–12%, инфляция застрянет выше цели в 4%, усилятся бюджетные или внешние риски, возможны паузы или даже временные повышения ставки.

«Самый недооцененный сценарий сейчас — не резкое снижение ставки, а ее «залипание» на уровне 9–11% на длительное время. И вот к этому рынку придется привыкать: деньги еще долго будут стоить дороже, чем всем хотелось бы», — заключила Кузнецова.

Сейчас ключевая ставка достигает 15%. Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 24 апреля.

