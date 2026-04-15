CNN сообщил о расчистках Ираном своих подземных ракетных хранилищ

Иран, воспользовавшись перемирием, ведет работы по расчистке входов в подземные ракетные хранилища, которые ранее были повреждены американскими и израильскими ударами. Об этом со ссылкой на информированные источники и спутниковые снимки сообщает телеканал CNN.

По данным разведки США, около половины ракетных установок Ирана уцелело после месяца боевых действий. Многие из этих пусковых установок могли быть завалены в подземных хранилищах после ударов, нанесенных по их входам.

В условиях перемирия Иран пытается достать ракеты и пусковые установки из подземных складов. Судя по спутниковым снимкам, в частности ракетной базы недалеко от Хомейна и к югу от Тебриза, строительная техника разбирает завалы у входов в заблокированные туннели и загружает их в самосвалы.

В ходе боевых действий США и Израиль атаковали входы в подземные базы, чтобы не дать пусковым установкам выезжать на позиции для пуска баллистических ракет и быстро возвращаться под землю для перезарядки.

11 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Иран по-прежнему располагает тысячами баллистических ракет.

Ранее шеф Пентагона заявил о «решающей военной победе» над Ираном.