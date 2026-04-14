Эффект «зловещей долины»: почему нас пугают роботы и что с этим делать

Что такое эффект «зловещей долины», причины боязни роботов и нейросетей и как справиться со страхом

Когда голосовой помощник выдает удачную шутку, это вызывает улыбку. Но если перед вами робот с силиконовой кожей, живыми глазами и человеческими жестами, который пытается поддержать беседу, многим становится физически не по себе. Это называется эффектом «зловещей долины». Почему так происходит, стоит ли опасаться роботов и как бороться со страхом — в материале «Газеты.Ru».

Эффект «зловещей долины»: что это такое и откуда он взялся

Эффект зловещей, или жуткой, долины — это гипотеза, согласно которой объект (робот, аватар, аниматронная кукла), который выглядит и действует почти как человек, но не дотягивает до полного реализма, вызывает у наблюдателя чувство отвращения, тревоги и даже омерзения. Пугает не сходство само по себе, а несовершенство этого сходства — неестественная мимика, задержка в реакции или слишком пристальный взгляд.

Термин ввел японский ученый-робототехник и инженер Масахиро Мори в 1970 году в эссе Bukimi No Tani — «Долина жути». Он даже визуализировал это явление в виде графика: кривая резко возрастает по оси «привлекательность» по мере того, как механизм (например, игрушечный робот) становится все больше похожим на человека. Но в фазе наибольшего сходства линия резко уходит вниз — в «долину» — прежде чем снова достигнуть максимума в момент, когда андроид становится неотличим от живого человека.

Кстати Эссе Мори долгое время оставалось малоизвестным за пределами Японии. Его «второе рождение» произошло в 2012 году, когда американский ученый Карл Макдорман и журналист Нори Кагеки подготовили первый официальный английский перевод для журнала IEEE Robotics & Automation Magazine. Сегодня эта статья является одной из самых авторитетных в области робототехники.

Как наука объясняет эффект «зловещей долины»

Долгое время эффект зловещей долины считался скорее философским явлением. Однако за последние полтора десятилетия наука получила конкретные доказательства его существования.

Еще в 2011 году международная группа исследователей под руководством Айше Пинар Сайгин из Калифорнийского университета в Сан-Диего провела фМРТ-исследование, которое выявило нейронные механизмы этого феномена. Ученые показывали добровольцам видео с человеком, механическим роботом и андроидом (человекоподобным роботом Repliee Q2). Оказалось, что при взгляде на андроида — который выглядит как человек, но движется механически — активируются области мозга, связанные с обработкой несоответствия ожиданиям: зрительная кора «узнает» человеческое, а теменная кора фиксирует ошибку прогнозирования. Мозг буквально «зависает», не имея возможности определить категорию объекта, и трактует эту неопределенность как нечто настораживающее.

Кстати В 2018–2021 годах финские ученые из Хельсинкского университета провели серию экспериментов с электроэнцефалографией (ЭЭГ). Они подтвердили: чем больше робот похож на человека, тем сильнее люди чувствуют неловкость и страх. Но только если сходство не идеальное. Как только робота становится невозможно отличить от живого человека — этот страх пропадает. Проблема в том, что до сих пор ни один робот, который продается или производится массово, не достиг такого уровня реализма.

В 2021 году ученые проанализировали 468 разных исследований на эту тему и сделали общий вывод:

Эффект зловещей долины — это не случайность и не надуманная теория, а реальная и очень устойчивая реакция человеческого мозга.

И она настолько сильна, что ее обязательно нужно учитывать при создании реалистичных роботов и виртуальных персонажей — например, в кино или видеоиграх. Если проигнорировать этот эффект, пользователи будут бессознательно испытывать дискомфорт и отторжение.

Почему нас пугают человекообразные роботы

Есть несколько причин, объясняющих, почему андроиды вызывают у нас страх и тревогу.

1. Когнитивный диссонанс и нарушение категоризации

Дело не в страхе перед машинами как таковыми, а в древнем эволюционном механизме, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» психолог-психотерапевт, клинический психолог Юлия Жукова.

«У нас очень чувствительная система распознавания «свой — чужой», «живой — неживой», «здоровый — больной». Когда объект выглядит почти как человек, но в деталях не дотягивает, например, кожа неестественно блестит или глаза смотрят в упор без микродвижений, мозг фиксирует это рассогласование. Он не может быстро классифицировать объект: вроде бы человек, но что-то не так. А в природе неопределенность означает угрозу. И у нас срабатывает древний защитный механизм — смесь отвращения и настороженности», — объясняет Юлия Жукова.

2. Сбой эмпатии и проблема движения

Как отмечает эксперт, движения имеют здесь ключевое значение. Лицо статичного робота может выглядеть вполне приемлемо, но как только он начинает моргать, поворачивать голову или улыбаться, многие замечают: «что-то не так».

У роботов эти параметры либо слишком ровные, либо сбиваются с человеческого ритма. Наш мозг улавливает это расхождение на подсознательном уровне: мы можем не понять, что именно нас смутило, но ощущение неприятного остается. Юлия Жукова Психолог-психотерапевт, клинический психолог

Преподаватель робототехники, методист, основатель школы робототехники РоботИКС Степан Бурмистров в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что многое зависит от контекста.

«В принципе, человека можно испугать даже обычным манекеном — а если он вдруг начнет двигаться, эффект усилится многократно. Поэтому ключевая идея простая: лучше, когда робот выглядит как робот, а человек — как человек. Тогда поведение объекта соответствует ожиданиям, и тревожность не возникает», — пояснил он.

3. Страх перед «психопатом»

Профессор психологии Анжела Тинвелл (Болтонский университет) предложила альтернативный взгляд: нас пугает не отсутствие нашей эмпатии к роботу, а отсутствие его эмпатии к нам. Существо, выглядящее как человек, но не способное на эмоциональный отклик, подсознательно воспринимается как социопат, что вызывает страх агрессии.

Все ли люди подвержены эффекту «зловещей долины»

По словам Юлии Жуковой, есть люди, на которых эффект зловещей долины не действует. В любом случает все зависит от контекста и личного опыта. «Люди, которые профессионально работают с роботами или плотно взаимодействуют с аниматроникой, демонстрируют меньшую реакцию, потому что у них просто снижается чувствительность к этим рассогласованиям. Также у людей с определенными особенностями аутистического спектра, у которых иначе работает распознавание лиц и социальных сигналов, эффект сглажен или смещен», — поясняет психолог.

Преподаватель робототехники Степан Бурмистров отметил, что у обычных наблюдателей роботы, слишком похожие на человека, действительно могут вызывать чувство тревоги. «Но как инженер я реагирую иначе: в такой ситуации я начинаю внимательно смотреть на детали: микродвижения, поведение «кожи», синхронизацию. И вместо дискомфорта появляется интерес: как это реализовано? Когда мышление переключается в режим анализа, эффект зловещей долины практически исчезает — мозг занят исследованием», — говорит основатель школы робототехники.

Как инженеры пытаются противостоять «зловещей долине»

Специалисты по робоэтике выделяют два пути, которые сегодня используют крупные корпорации.

* Избегание (стратегия Pixar и Boston Dynamics)

Самый надежный способ — не пытаться создать идеальную копию человека. Дизайнеры намеренно останавливаются до входа в «долину».

Пример — робот Ameca (Engineered Arts) имеет нарочито серую «кожу» и механические сочленения, хотя его мимика гипертрофированно человечна. Серый цвет снимает эффект «плоти», позволяя наблюдать за эмоциями без отвращения.

Я полностью поддерживаю этот подход и считаю, что это именно осознанная стратегия. Разработчики понимают особенности восприятия и сознательно уходят от избыточного реализма. При этом, конечно, такой подход часто оказывается и дешевле в реализации — не требуется добиваться сложного уровня детализации и правдоподобия. Степан Бурмистров преподаватель робототехники, методист, основатель школы робототехники РоботИКС

Например, в промышленности роботу-сварщику не нужно иметь лицо. Функциональность здесь важнее антропоморфности. Массовый рынок (роботы-пылесосы, охранные дроны) предпочитает минималистичный дизайн.

* Преодоление (гонка за «Марианской впадиной»)

Второй путь — более сложный. Он требует достижения полной аутентичности не только внешности, но и тактильной обратной связи, естественной температуры тела, запаха и главное — социального интеллекта.

Конечно, возникает вопрос: нужно ли вообще делать роботов похожими на нас?



«Это уже вопрос не психологии, а философии и инженерии, — размышляет Юлия Жукова. — С одной стороны, антропоморфизм помогает нам легче взаимодействовать с техникой, и мы интуитивно понимаем, чего ожидать от существа с лицом и руками. С другой стороны, если цель — функциональность, то зачем создавать лишнюю иллюзию? Мне ближе подход, когда робот выглядит как робот, но при этом умеет считывать и уважать наши социальные сигналы. Проблема зловещей долины возникает именно в тот момент, когда мы пытаемся имитировать человека, но не можем сделать это безупречно».

Степан Бурмистров, в свою очередь, разделяет механическую и визуальную антропоморфность. «Нужно ли делать роботов похожими на людей? С механической точки зрения — да, в этом есть смысл. Человеческая форма позволяет использовать роботов в уже существующей инфраструктуре: двери, лестницы, рабочие места. Все это изначально спроектировано под человека. А вот визуальное сходство вовсе не обязательно. Робот может выполнять те же функции, оставаясь при этом внешне роботом», — говорит эксперт.

Объекты, которые попали в «зловещую долину» • Geminoid DK (Япония). Созданный Хироси Исигуро, этот андроид копирует внешность конкретного человека. На фотографиях его невозможно отличить от прототипа, но в движении, при моргании или микро-артикуляции, возникает эффект «ожившего трупа». • Андроиды Tesla Bot (Optimus Gen 2). В отличие от явно механических Boston Dynamics, Tesla создает человекоподобных роботов. Пользователи отмечают, что именно попытка скопировать человеческую походку и жестикуляцию «железными» суставами вызывает наибольший дискомфорт. • Deepfake и цифровые аватары. В 2024–2025 годах эффект зловещей долины активно изучался в контексте генеративных нейросетей (Sora, Veo 2). Видео, где люди сгенерированы ИИ, вызывают тошноту именно из-за несовершенства артикуляции рта и стеклянного взгляда, что подтверждает теорию Мори для виртуальной среды.

Перестанем ли мы пугаться роботов: прогнозы и сценарии

Сегодня дискуссия о зловещей долине сместилась из плоскости инженерии в область биоэтики. Возможно, со временем человеческий мозг адаптируется к новой для себя ситуации. Но если облик роботов достигнет совершенства, возникнут новые риски.

«Может ли человек привыкнуть к жутковатому роботу, если пожить с ним рядом? Да. Эффект зловещей долины — это реакция новизны и неопределенности. Если взаимодействие продолжается, мозг начинает адаптироваться. Он создает новую категорию «это не человек, а робот такого-то типа, у него свои особенности», и острота реакции снижается. Однако важно, чтобы сам робот вел себя предсказуемо и не создавал новых рассогласований. Привыкание возможно, но не ко всем проявлениям», — уверена Юлия Жукова.

По мнению эксперта, скорее всего, мы научимся управлять этим эффектом, но сам механизм никуда не денется.

По мере того как роботы станут более совершенными и мы будем чаще с ними взаимодействовать, порог входа в зловещую долину может сместиться. Я думаю, что лет через 20–30 мы будем спокойнее относиться к андроидам просто потому, что они станут привычной частью среды. Но всякий раз, когда появляется новый, чуть более реалистичный тип, эффект может возникать снова — до тех пор, пока мы не адаптируемся, потому что такая реакция — показатель здоровой психики. Юлия Жукова Психолог-психотерапевт, клинический психолог

В то же время, если ученые научатся полностью обманывать мозг, заставляя его воспринимать робота как человека, возникнут новые риски:

* Манипуляции. Идеально реалистичный робот может вызывать неконтролируемую эмоциональную привязанность.

* Религиозные и социальные нормы. Во многих культурах создание «идеального подобия человека» воспринимается как табу.

* «Терминатор-эффект». Парадоксально, но если мы перестанем замечать подвох, степень угрозы от недобросовестного ИИ станет гораздо выше, чем сейчас, когда робота легко отличить по «жуткости».

Впрочем, эксперты не склонны драматизировать.

Возможно ли «восстание роботов»? Это скорее сценарий из фильмов, и бояться «восстания» в буквальном смысле не стоит. Робот — это инструмент, как и нейросети. Мы же не боимся «восстания» тракторов или станков. Но при этом важно понимать: при неправильной эксплуатации или нарушении техники безопасности такие системы могут представлять реальную опасность. Поэтому ключевая задача — это корректные алгоритмы, продуманная безопасность и ответственное использование технологий. Степан Бурмистров преподаватель робототехники, методист, основатель школы робототехники РоботИКС

Эффект зловещей долины — это не ошибка нашего мозга, а полезный механизм, который выработался за тысячи лет эволюции. Он помогает нам избегать того, что может быть опасно. И до тех пор, пока роботы не научатся двигаться, говорить и сопереживать настолько же естественно, как живые люди, этот защитный механизм будет включаться при виде слишком реалистичной, но все же немного неидеальной машины. Именно поэтому даже самый совершенный андроид с чуть застывшей улыбкой продолжает вызывать у нас страх и тревогу.