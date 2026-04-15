В центре Владивостоке утром стала звучать сирена

Министерство ГО и ЧС объяснило, что сирена во Владивостоке сработала по ошибке

Утром 15 апреля в центре Владивостока неожиданно зазвучала сирена. Об этом сообщает местный Telegram-канал Svodka25.

Сначала горожане предположили, что власти проводят комплексную проверку систем оповещения. Но спустя некоторое время в пресс-службе министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края объяснили, что произошел сбой, и сирена сработала ошибочно. Сейчас техники осматривают систему оповещения и в случае необходимости устранят неполадки.

В ночь на 10 апреля в Казани сработало оповещение жителей о ракетной опасности. По информации пресс-службы главы республики, теперь, как только будет возникать угроза опасности, одновременно будут срабатывать сирены, громкоговорители, домофоны, телевидение и SMS-рассылка.

До этого сообщалось, что во всех регионах России 4 марта прошла крупномасштабная плановая проверка работы систем оповещения населения.

Ранее хакеры включили в московском автобусе оповещение об угрозе ядерной бомбардировки.