Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В центре Владивостоке утром стала звучать сирена

Министерство ГО и ЧС объяснило, что сирена во Владивостоке сработала по ошибке
K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Утром 15 апреля в центре Владивостока неожиданно зазвучала сирена. Об этом сообщает местный Telegram-канал Svodka25.

Сначала горожане предположили, что власти проводят комплексную проверку систем оповещения. Но спустя некоторое время в пресс-службе министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края объяснили, что произошел сбой, и сирена сработала ошибочно. Сейчас техники осматривают систему оповещения и в случае необходимости устранят неполадки.

В ночь на 10 апреля в Казани сработало оповещение жителей о ракетной опасности. По информации пресс-службы главы республики, теперь, как только будет возникать угроза опасности, одновременно будут срабатывать сирены, громкоговорители, домофоны, телевидение и SMS-рассылка.

До этого сообщалось, что во всех регионах России 4 марта прошла крупномасштабная плановая проверка работы систем оповещения населения.

Ранее хакеры включили в московском автобусе оповещение об угрозе ядерной бомбардировки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
