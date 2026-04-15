Самые яркие победительницы конкурса «Мисс Мира»

15 апреля 1951 года состоялся первый международный конкурс красоты «Мисс Мира». Изначально была идея разыграть одноразовый рекламный трюк, а не сделать первый и осознанный шаг к появлению шоу, которое проходит и по сей день.

Дело в том, что рекламному агенту Эрику Морли из Лондона предложили придумать нечто яркое и интригующее для рекламы танцевального зала «Мекка» во время проведения Британского фестиваля в столице Британии. Тогда у него и возник план провести под эгидой этого фестиваля международный конкурс красоты.

Этот ход привлек внимание публики, но часть консервативной аудитории была шокирована. По задумке Морли, девушки дефилировали в купальниках. Бикини, по сравнению с современными версиями, были очень скромными. Однако для начала 1950-х девушки выглядели довольно откровенно.

За звание первой «Мисс Мира» боролись 26 участниц из Великобритании, Дании, США, Нидерландов, Франции и Швеции, как раз представительница Швеции — 22-летняя Керстин «Кикки» Хоканссон — и стала победительницей. В качестве приза она получила 1 тысячу фунтов и ожерелье.

Среди победительниц конкурса «Мисс Мира» были и россиянки. Так, в 1992 году этот титул забрала Юлия Курочкина, а в 2008-м обладательницей короны стала Ксения Сухинова.

О том, как менялся из года в год конкурс, стандарты красоты, а также платья и купальники участниц — можно увидеть в галерее «Газеты.Ru».