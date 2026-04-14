Восемь лет колонии: актера Смольянинова заочно приговорили по делу о фейках об армии России

Суд в Москве заочно приговорил Артура Смольянинова к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Его возбудили в отношении актера еще в начале 2023 года. Поводом стало его интервью, в котором он обвинил Россию в обстреле Кривого Рога. Сам актер уже давно находится за границей, после начала спецоперации он заявил о своей антивоенной позиции и покинул страну. Где он находится сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Басманный суд Москвы заочно приговорил Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Актера признали виновным по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Смольянинову также запретили четыре года администрировать сайты и интернет-страницы. При этом суд снял наложенный ранее арест с его автомобиля и банковских счетов, где лежат 5 млн руб.

По версии следствия, с декабря 2022 года по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания «Новая газета Европа» сняли видео со Смольяниновым. В ролике, который затем был опубликован, содержались ложные сведения о действиях российской армии. Как пишет «Осторожно, новости», речь идет об интервью, в котором артист обвинил Россию в обстреле Кривого Рога, где погибли двое мирных жителей .

Адвокат Смольянинова Алена Савельева в ходе процесса назвала обвинение необоснованным.

«Невозможно говорить о том, что в действиях Смольянинова имеется вменяемое ему преступление, о том, что была вообще какая-то в принципе преступная группа», — заявила она.

Юрист уточнила, что с приговором сторона защиты не согласна и собирается обжаловать его.

Где сейчас Смольянинов?

Артур Смольянинов известен благодаря ролям в картинах «9 рота», «Белая гвардия», «Восьмерка» и «Духless». В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, он дал интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), где впервые заявил, что придерживается антивоенной позиции. После этого актер постепенно стал пропадать с экранов. Он говорил, что его все меньше приглашали на роли в России, но при этом стали активнее звать за рубеж. В итоге он уехал в США, где основал музыкальную группу и даже выпустил альбом.

Однако надолго в Америке Смольянинов не задержался — уже осенью 2022-го он перебрался в Латвию. Тогда же на актера составили первый протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ.

В начале 2023 года после интервью изданию «Новая газета Европа» артиста признали иноагентом, а затем в отношении него возбудили уголовное дело. В октябре 2024-го суд заочно арестовал актера. Москва просила Ригу помочь в расследовании дела против Смольянинова, однако получила отказ. В 2026-м его объявили в международный розыск.

С начала СВО актер неоднократно заявлял о своей позиции по отношению к спецоперации. Так, в одном из интервью он говорил, что ему «плевать», даже если от России останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел» . Кроме этого, Смольянинов выражал готовность участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

В 2024-м в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) артист также заявил, что был бы не против получить украинское гражданство, назвав это идеальным предложением. При этом уже в 2025 году актер говорил, что Рига стала для него новым домом.