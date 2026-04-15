В ЕАО полыхает самый крупный лесной пожар в России

Amur Mash: в Еврейской автономной области горят 51,6 тыс. гектаров тайги
На территории Еврейской автономной области полыхает самый крупный лесной пожар в России. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Огонь распространился по тайге в Облученском районе. Сейчас горят 51,6 тыс. гектаров, что на 80% превышает площадь всех лесных пожаров в стране.

В тушении огня принимают участие около 100 человек, используется авиация. Основную часть территорий в Облученском районе составляют болота. В некоторых местах пожар удалось локализовать, но на севере и северо-востоке пламя продолжает распространяться.

В настоящее время в регионе действует запрет на посещение лесов.

29 ноября сообщалось, что в Туапсинском округе загорелся лес.

До этого стало известно о пожаре на острове Недоразумения, который находится в 20 километрах от Магадана. Возгорание произошло на землях лесного фонда. Предположительной причиной пожара является человеческий фактор.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!