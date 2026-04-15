Инфекционист объяснила, кому нужна ускоренная схема вакцинации против клещевого энцефалита

Вакцинация против клещевого энцефалита весной по ускоренной схеме нужна тем, кто часто посещает лес, и тем, кто собирается поехать в эндемичные регионы или живет в них, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист, терапевт, эксперт «Я здоров» Мария Путинцева.

Если необходимо подготовить организм к весенне-летнему сезону, когда клещи будут максимально активны, то первый укол делают в конце осени, а второй — через 2 месяца. Этого хватает для сезонного иммунитета. Если же и в дальнейшем требуется сохранение иммунитета, то через 3 месяца после второго укола делается третий. Далее ежегодно необходимо осуществлять ревакцинацию.

При необходимости проводится экстренная иммунизация, при которой разрыв между уколами сокращается до 14 дней.

«Идеальная схема вакцинации против клещевого энцефалита начинается заранее, в осенне-зимний период. Сейчас, весной, по ускоренной схеме имеет смысл вакцинироваться тем, кто живет в эндемичных по клещевому энцефалиту регионах, либо планирует отправиться туда или часто бывает на природе, в том числе на даче, ходит в походы или посещает лес, либо работает на открытом воздухе», — рассказала Путинцева.

По данным Роспотребнадзора на март 2026 года, 49 регионов России являются эндемичными по клещевому энцефалиту. В группу высокого эпидемиологического риска на основе анализа заболеваемости КВЭ включены 17 субъектов: Костромская, Вологодская, Архангельская, Кировская, Тюменская, Томская, Новосибирская, Иркутская области, республики Карелия, Тыва, Алтай, Хакасия, Бурятия, Удмуртия, а также Пермский, Красноярский и Забайкальский края.

«Вакцинация — единственный способ защиты от клещевого энцефалита с доказанной эффективностью. Подождать до осени можно тем, кто не находится в эндемичном регионе и не планирует поездки в зоны риска в ближайшие месяцы», — заметила врач.

Помимо инфекционного энцефалита, укус клеща может привести к бактериальной инфекции — боррелиозу или болезни Лайма. Основные проявления включают характерную кольцевидную эритему (пятно, которое постепенно увеличивается), повышение температуры, слабость, ломоту в теле. На более поздних стадиях могут вовлекаться суставы, нервная система, сердце. Кольцевидная эритема не всегда появляется сразу. Иногда проходит несколько дней или даже недель после укуса.

«Боррелиоз излечим: применяется курс антибиотиков от 10 до 21 дня, в зависимости от стадии заболевания. При раннем выявлении прогноз благоприятный. Проблемы возникают, когда заболевание долго остается незамеченным», — заметила доктор.

Ранее медик рассказал, что в развитии ХОБЛ большую роль играет генетика, а не курение.