Названы риски обслуживания россиян в банках по видеосвязи

С большой долей вероятности россияне смогут открывать первый счет, оформлять кредитную карту и ипотечные сделки по видеосвязи. Главный риск таких сделок — подмена личности россиян. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

В ЦБ 8 апреля заявили, что регулятор приступил к разработке специального экспериментально-правового режима (ЭПР), который позволит отечественным кредитным организациям проводить первичную идентификацию клиентов и заключать договоры в дистанционном формате.

По его словам, инициатива Банка России по запуску ЭПР для видеоидентификации — это долгожданный и, честно говоря, неизбежный шаг. В 2026 году, когда физические отделения банков продолжают закрываться, цифровой «мостик» между финансовой организацией и клиентом становится вопросом не комфорта, а выживания, считает финансист. Видеоформат будет максимально востребован двумя полярными группами: «цифровыми кочевниками», находящимися за рубежом, и жителями отдаленных регионов, где до ближайшего офиса — сотни километров, считает эксперт. Банки же видят в этом шанс радикально снизить операционные расходы на аренду и персонал, превращая видеосвязь в полноценный цифровой фронт-офис, отметил Трепольский.

«Однако мы вступаем в «эру дипфейков», и это главный вызов для безопасности. Основной риск здесь — не просто кража данных, а высокотехнологичная подмена личности. Современные алгоритмы позволяют в реальном времени накладывать маску (видеоклона) на мошенника, имитируя внешность и голос реального человека. Помимо этого, сохраняется риск «социальной инженерии под прикрытием», когда злоумышленники могут использовать поддельные банковские приложения с видеосвязью для выманивания конфиденциальной информации у доверчивых граждан. Ошибки идентификации из-за плохого качества связи или освещения также могут привести к росту числа «отказников» среди добросовестных клиентов», — предупредил Трепольский.

По его словам, чтобы этот механизм не превратился в «черную дыру» для киберпреступности, ЦБ необходимо внедрить жесткий протокол контроля. По мнению эксперта, обязательными мерами должны стать:

— Использование проверки на «живость», требующая от клиента случайных действий (повернуть голову, моргнуть) для отсечения дипфейков.

— Интеграция видеосвязи с Единой биометрической системой (ЕБС) для перекрестной проверки данных.

— Обязательная запись сессии на защищенные отечественные серверы и использование только сертифицированного российского ПО для видеоконференций.

— Установление лимитов на операции для счетов, открытых «по видео», до момента проведения первой очной операции или усиленной аутентификации.

