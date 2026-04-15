Названы риски обслуживания россиян в банках по видеосвязи

Финансист Трепольский: открытие счета по видеосвязи грозит подменой личности россиян
С большой долей вероятности россияне смогут открывать первый счет, оформлять кредитную карту и ипотечные сделки по видеосвязи. Главный риск таких сделок — подмена личности россиян. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

В ЦБ 8 апреля заявили, что регулятор приступил к разработке специального экспериментально-правового режима (ЭПР), который позволит отечественным кредитным организациям проводить первичную идентификацию клиентов и заключать договоры в дистанционном формате.

По его словам, инициатива Банка России по запуску ЭПР для видеоидентификации — это долгожданный и, честно говоря, неизбежный шаг. В 2026 году, когда физические отделения банков продолжают закрываться, цифровой «мостик» между финансовой организацией и клиентом становится вопросом не комфорта, а выживания, считает финансист. Видеоформат будет максимально востребован двумя полярными группами: «цифровыми кочевниками», находящимися за рубежом, и жителями отдаленных регионов, где до ближайшего офиса — сотни километров, считает эксперт. Банки же видят в этом шанс радикально снизить операционные расходы на аренду и персонал, превращая видеосвязь в полноценный цифровой фронт-офис, отметил Трепольский.

«Однако мы вступаем в «эру дипфейков», и это главный вызов для безопасности. Основной риск здесь — не просто кража данных, а высокотехнологичная подмена личности. Современные алгоритмы позволяют в реальном времени накладывать маску (видеоклона) на мошенника, имитируя внешность и голос реального человека. Помимо этого, сохраняется риск «социальной инженерии под прикрытием», когда злоумышленники могут использовать поддельные банковские приложения с видеосвязью для выманивания конфиденциальной информации у доверчивых граждан. Ошибки идентификации из-за плохого качества связи или освещения также могут привести к росту числа «отказников» среди добросовестных клиентов», — предупредил Трепольский.

По его словам, чтобы этот механизм не превратился в «черную дыру» для киберпреступности, ЦБ необходимо внедрить жесткий протокол контроля. По мнению эксперта, обязательными мерами должны стать:
— Использование проверки на «живость», требующая от клиента случайных действий (повернуть голову, моргнуть) для отсечения дипфейков.
— Интеграция видеосвязи с Единой биометрической системой (ЕБС) для перекрестной проверки данных.
— Обязательная запись сессии на защищенные отечественные серверы и использование только сертифицированного российского ПО для видеоконференций.
— Установление лимитов на операции для счетов, открытых «по видео», до момента проведения первой очной операции или усиленной аутентификации.

Ранее россиянам объяснили, как отличить реального начальника от нейросети.

 
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
