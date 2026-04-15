Лавров заявил о сохраняющейся готовности России к переговорам по Украине

Россия по-прежнему выражает готовность к переговорам с США по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщает РИА Новости.

«Нужно знать о том, как идет процесс переговоров, начатых по инициативе [президента США] Дональда Трампа и президента [России Владимира] Путина, переговоров, которые мы приветствовали и продолжаем выражать готовность к их продолжению», — сказал министр.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посредничество США в процессе мирного урегулирования украинского кризиса пока стоит на паузе из-за загруженности американцев.

9 апреля Лавров сообщил, что переговоры по Украине продолжаются неформально и конфиденциально.

3 апреля апреля украинский лидер Владимир Зеленский предложил новый формат переговоров по урегулированию конфликта, который подразумевает замену трехсторонних встреч визитами американской делегации сначала в Киев, а затем в Москву. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал эту инициативу, назвав ее глупостью. Он отметил, что в первую очередь диалог должны вести непосредственные участники конфликта — РФ и Украина.

Ранее в Кремле заявили, что никто не готовил текст соглашения по Украине.

 
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
