Рубль опустился к доллару и евро

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Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара повысился на 42 копейки и достиг 73,16 рубля.

Курс евро вырос на 58 копеек — до 79,04 рубля.

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