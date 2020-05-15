На Украине поприветствовали решение ФРГ по «Северному потоку — 2»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль одобрил решение Федерального сетевого агентства (BNA) Германии об отказе оператору «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG в освобождении газопровода от требований Газовой директивы ЕС. Об этом пишет РИА «Новости».

«Приветствую решение Германии не выводить «Северный поток 2» из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС», — произнес он.

По его мнению, такие действия регулятора демонстрируют преданность единым правилам ЕС.

Он добавил, что газотранспортная система Украины является надежным партнером Европы в вопросе обеспечения транзита энергоресурсов, и заявил о желании в дальнейшем развивать партнерство с ЕС в сфере энергетики.

До этого Федеральное сетевое агентство Германии отказало в освобождении «Северного потока — 2» от правил газовой директивы ЕС.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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