В Совфеде высказались по поводу пособия на покупку масок и перчаток

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский высказался по поводу предложения Национального родительского комитета ввести специальное пособие на покупку средств индивидуальной защиты. Об этом пишет RT.

Он сказал, что мотив данного предложения ясен, однако необходимо выбирать «более простые модели поведения».

По его мнению, было бы целесообразнее и проще раздавать маски и перчатки на входе в различные обязательные для посещения учреждения.

«Надо заниматься раздачей, в том числе давать бесплатно — как бахилы в поликлиниках», — произнес Рязанский.

До этого НРК обратился в правительство России с предложением ввести в стране специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России предложили ввести пособие для покупки масок и перчаток

— В Депздраве Москвы объяснили необходимость масок и перчаток