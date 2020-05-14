Brent на Лондонской бирже выросла более чем на 5%

В рамках торгов на Лондонской бирже ICE стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent поднялась более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, июльские фьючерсы выросли на 5,4% до отметки в $30,76 за баррель, по данным на 19:44 по мск.

Позднее стоимость росла на 5,8%, по данным на 19:48 по мск, Brent поднялась в цене до отметки $30,87 за баррель.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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