ГД приняла в I чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики

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Законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса нового типа принят Государственной думой в первом чтении, сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает внесении изменений в некоторые законодательные акты России для принятия неотложных мер, которые направлены на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения коронавируса.

7 мая документ был внесен в Госдуму российским правительством.

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