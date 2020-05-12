ГД приняла в I чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса нового типа принят Государственной думой в первом чтении, сообщает ТАСС.
Законопроект предусматривает внесении изменений в некоторые законодательные акты России для принятия неотложных мер, которые направлены на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения коронавируса.
7 мая документ был внесен в Госдуму российским правительством.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российские власти проработали новый пакет мер поддержки экономики и россиян
— МЭРТ: экономическая активность в России упала на треть
— Белоусов заявил, что экономика РФ вступает в сложный период на фоне пандемии