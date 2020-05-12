Минэнерго: Украина переживает один из крупнейших энергетических кризисов в истории

Исполняющая обязанности Минэкоэнерго Украины Ольга Буславец заявила, что в стране наблюдается один из крупнейших энергетических кризисов в истории. Об этом она сказала в эфире программы «Реальная политика» на телеканале «Украина 24».

По ее словам, энергетическая отрасль Украины сейчас «финансово, топливно и экономически полностью разбалансирована».

«Срочное решение системных проблем является вопросом национальной безопасности», — сказала Буславец.

Она отметила, что связи с этим простых решений принято не будет.