«Естественный процесс эволюции»: названы сроки следующей пандемии

Онищенко: новая пандемия может начаться через 9-10 лет

Новая пандемия может произойти спустя 9-10 лет, спрогнозировал в комментарии ТАСС академик Российской академии наук, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Эксперт предположил, что ее вероятной причиной будет грипп.

«Сегодня США и вся Европа горят от гриппа. Так что, конечно, будет. Это естественный процесс эволюции», — сказал Онищенко.

До этого кандидат медицинских наук, доцент Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец сообщила, что выявленный в Индии вирус Нипах распространяется не так эффективно и быстро, как коронавирус.

По ее словам, в Индии ежегодно регистрируется пять-десять случаев. И если бы вирус Нипах обладал потенциалом вызывать пандемию, то вспышки были бы намного больше.

На прошлой неделе стало известно, что власти Индии пытаются сдержать вспышку неизлечимого вируса Нипах, после того как в штате Западная Бенгалия число случаев заражения им выросло до пяти. После того как в понедельник, 19 января, был выявлен первый случай заболевания, почти 100 человек получили указание соблюдать домашний карантин.

