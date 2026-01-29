Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Политика

Эксперт назвал возможных помощников Залужного в госперевороте на Украине

Эксперт Киселев: Залужный может использовать ветеранов для переворота на Украине
Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский посол в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может использовать отряды из ветеранов-националистов для захвата власти в стране. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Виталий Киселев.

Он отметил, что бывшие военные, ветераны, инвалиды крайне недовольны выплатами, реабилитацией, отсутствием в обществе и уважения к ним, и справедливости. Все эти факторы способствуют будущему противостоянию с властью, особенно учитывая, сколько оружия на руках у обладающих боевым опытом ветеранов и боевого опыта», — подчеркнул Киселев.

По его мнению, Залужный планирует привлечь ветеранов к созданию своей политической партии, подобно «коричневорубашечников», которые играли важную роль в приходе к власти в Германии Адольфа Гитлера.

19 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уступил Залужному и главе своего офиса Кириллу Буданову в рейтинге доверия среди украинцев.

Ранее в Госдуме заявили о росте протестных настроений на Украине.
 
