Путин пообещал лично проверить, получили ли врачи деньги

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Глава государства Владимир Путин заявил, что лично проверит ситуацию с выплатами медработникам в каждом регионе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Путин говорил, что выплата устанавливается на три месяца, начиная с апреля. Врачам выплатят по 80 тыс. рублей, средний медицинский персонал и врачи «скорых» получат по 50 тыс. рублей. Младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям «скорых» выплатят по 25 тыс. рублей. Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительных выплатах на сумму 50 млрд рублей для медиков, лечащих инфицированных коронавирусом.

На сегодняшний день в России выявлено более 221 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели — свыше 39 тыс. пациентов, умерли — 2 009.

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