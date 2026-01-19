Стало известно, кто выйдет во второй тур президентских выборов в Португалии

Во второй тур выборов президента в Португалии выходят социалист и крайне правый

Во второй тур президентских выборов в Португалии выходят представитель Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру и лидер крайне правой партии Chega («Хватит!») Андре Вентура. Об этом сообщает министерство внутренней администрации страны.

По последним сведениям, Сегуру набирает 30,59%. У его соперника — 24,34%. На избирательные участки пришли 53,99% португальцев, имеющих право голоса.

Таким образом, впервые за 40 лет в стране пройдет второй тур президентских выборов.

