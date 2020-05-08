ФАС сообщает о сезонном росте цен на плодоовощную продукцию
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, сообщается на сайте ведомства.
В частности, наблюдается увеличение цен на картофель, морковь и лук. Кроме того, выросли цены на лимоны, сахар и гречку, говорится в сообщении. Отмечается, что рост цены на гречневую крупу является кратковременным и обусловлен ажиотажным спросом.
При этом, по данным ФАС, причины для увеличения стоимости сахара отсутствуют, в настоящее время инициировано расследование по признакам картельного соглашения на рынке сахара. Также в ФАС не исключили возможного картельного соглашения на рынке лимонов, территориальные органы службы получили указания о проведении проверок.
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