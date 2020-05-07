Путин предложил расширить перечень пострадавших от коронавируса отраслей

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Президент России Владимир Путин предложил расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, передает «Интерфакс».

По его мнению, в список необходимо включить перевозки внутренним водным транспортом и пригородное железнодорожное сообщение.

Путин попросил сделать это «в самое ближайшее время».

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