Путин предложил расширить перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин предложил расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, передает «Интерфакс».
По его мнению, в список необходимо включить перевозки внутренним водным транспортом и пригородное железнодорожное сообщение.
Путин попросил сделать это «в самое ближайшее время».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин: транспортное сообщение в период пандемии должно работать бесперебойно
— Путин поручил переориентировать транспорт на внутренний рынок