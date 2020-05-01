Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с COVID-19

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Украина получит от Всемирного банка $150 млн в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минфин страны.

Отмечается, что данное решение в четверг, 30 апреля, принял совет директоров банка.

Данные средства будут направлены на помощь малоимущим семьям и мероприятия по борьбе с инфекцией.

По последней информации, на Украине 10 861 подтвержденный случай заражения коронавирусом. 272 человека скончались.

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